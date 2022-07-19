Isparta'da gençlerin domuz avı ölümle sonuçlandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde domuz avına çıkan gençlerden birinin elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucunda, fişeğin isabet ettiği 14 yaşındaki çocuk arkadaşlarının ve sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen ambulansla hastaneye giderken hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Aşağı Tırtar köyünde ova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tolga L. (17) ve arkadaşı M.A., yol kenarında bulunan kayısılıkta domuz avına gitmeye karar verdi. Bu sırada Tolga ve arkadaşı M.A.'nın ava gittiğini haber alan Enes K. (14) ve arkadaşı B.P.Ç., onların yanına gelerek ava katılmak istedi. Dört arkadaş bir araya geldiğinde Tolga L.'nin elinde bulunan babasına ait yarı otomatik av tüfeği ateş aldı. Tüfeğe yaklaşık 2 metre mesafede bulunan Enes K., domuz kurşununun isabet etmesi sonucu yere yığıldı. Av tüfeği ateş alan Tolga L. korkuyla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Hastaneye giderken hayatını kaybetti

Olay yerinde bulunan gençler, arkadaşlarının durumunu 112 Acil Çağrı Merkezine haber vererek yardım istedi. Sağlık ekipleri gelene kadar 2 arkadaş, Enes'e kendi imkanları ile tampon yaparak hayatta tutmaya çalıştı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Enes K.'nin bilincinin kapalı ve durumunun ağır olduğu tespit edildi. Ağır yaralı Enes K., acilen ambulans ile Yalvaç Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dedesinin evinde bulundu

Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, Enes K.'yi kazara vuran Tolga L.'yi yaklaşık 20 dakika sonra dedesinin evinde yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma ekiplerinin incelemeleri sonucunda söz konusu olayda ateş alan av tüfeği olay yerinden 50 metre ileride bulunarak kanıt olarak kayda geçirildi.

Enes K.'nin cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere savcılık talimatı ile Isparta Şehir Hastanesine gönderildi. Arkadaşının ölümüne sebep olan Tolga L. ise ifadesi alınmak üzere savcılığa sevk edildi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa