Isparta'da Gece Trafik Denetimi: 32 Sürücüye Ceza

Isparta Emniyet ekipleri, trafik ve asayişin sağlanması amacıyla gece saatlerinde uygulama gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen uygulamada toplam 32 sürücüye idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz gün gecesi saat 21.00 ile 23.30 saatleri arasında trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında şehrin çeşitli noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında denetimler yapıldı. Gerçekleştirilen kontrollerde 192 şahıs ile 116 araç ve sürücüsü denetime tabi tutuldu. Denetimler sonucunda kusurlu bulunan 32 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. - ISPARTA