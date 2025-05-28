Isparta'da Gece Trafik Denetimi: 32 Sürücüye Ceza

Isparta'da Gece Trafik Denetimi: 32 Sürücüye Ceza
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Isparta Emniyet Müdürlük ekipleri, gece saatlerinde trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 32 sürücüye idari para cezası kesildi.

Isparta Emniyet ekipleri, trafik ve asayişin sağlanması amacıyla gece saatlerinde uygulama gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen uygulamada toplam 32 sürücüye idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz gün gecesi saat 21.00 ile 23.30 saatleri arasında trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında şehrin çeşitli noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında denetimler yapıldı. Gerçekleştirilen kontrollerde 192 şahıs ile 116 araç ve sürücüsü denetime tabi tutuldu. Denetimler sonucunda kusurlu bulunan 32 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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