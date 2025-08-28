Isparta'da gece denetimi 345 şahıs ve 41 araç sorgulandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların huzur ve güvenliği için 27 Ağustos Çarşamba günü akşam saatlerinde park, bahçe ve mesire alanlarında geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Ağustos Çarşamba günü akşam saatlerinde kent genelindeki park, bahçe ve mesire alanlarında huzur ve güvenlik denetimi yaptı.

Denetimler; Atatürk Parkı, Dostluk Parkı, Şehit Onbaşı Hüseyin Gökhan Eriç Parkı, Ayazmana Mesireliği, Gökçay Mesireliği, Anadolu Mahallesi Parkı, Esmen Evleri Parkı, Havuzlu Park, Çayboyu ve Türkoloji Parkı'nda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 345 şahsın ve 41 aracın sorgulaması yapıldı. Kusurlu bulunan 7 araca ise idari işlem uygulandı. - ISPARTA