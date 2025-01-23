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Isparta'da Gasp Olayında 4 Şüpheli Tutuklandı

Isparta'da Gasp Olayında 4 Şüpheli Tutuklandı
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Isparta'da bir gasp olayında 4 şüpheli, mağdurun ifadesi doğrultusunda yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Isparta'da meydana gelen gasp ve hırsızlık olayında 4 şüpheli tutuklandı. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 04.00 sıralarında Isparta'nın 6 Mart Caddesi Binbir Sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Habib T., daha önce tanıdığı Merve D. ve beraberindeki 3 erkek şahıs tarafından gasbedildiğini belirterek karakola başvurdu. Habib T. emniyetteki ifadesinde, Merve D.'nin kendisini Koçcam Kavşağı'na çağırdığını, burada kırmızı renkli bir araçtan inen Merve D.'nin havaya ateş ettiğini ve aracın içinden bir diğer şahsın da pompalı tüfekle ateş ettiğini söyledi. Olay sonrası şüpheliler kaçarken, şikayetçi olan mağdur Habib T.'nin ifadesi doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

4 şüpheli tespit edilerek yakalandı

Polis, yapılan incelemeler sonucu; Merve D. (24), Ahmet Y. (31), Arif T. (24) ve Can T. (34) isimli şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler hakkında yapılan operasyon sonucunda 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, olay esnasında kullanılan kurusıkı tabanca, pompalı tüfek ve ayrıca uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildiler

4 şüpheli, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla tutuklanarak adli işlemleri yapılmak üzere cezaevine gönderilirken, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ise kırmızı bir araçtan inen 4 şahsın gasp yaptığı anlar yer aldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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