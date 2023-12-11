Isparta'da 'infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma' suçundan aranan O.Y. isimli şahıs, 12 yıl 5 ay hapis cezası ile yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta'da firari yakalandı ve cezaevine teslim edildi

Isparta'da "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" suçundan 12 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan firari yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen sokak çalışmaları sonucunda, "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" suçundan 12 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan O.Y. isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA