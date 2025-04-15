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Isparta'da Firari Hükümlü Yakalandı

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Isparta'da kesinleşmiş 19 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, hakkında "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 19 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Adli makamlarca aranmakta olan firari hükümlü, ekiplerce gözaltına alınarak işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ISPARTA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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