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Isparta'da Firari 2 Suçlu Yakalandı

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Isparta'da çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 2 firari şahıs, polis tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Isparta'da çeşitli suçlardan 17 yıl 1 ay 8 gün ve 13 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma ve kamu malına zarar verme başta olmak üzere toplam 15 ayrı dosyadan 17 yıl 1 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi E.U. isimli şahıs ve bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 13 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.S. isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Isparta Güvenlik Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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