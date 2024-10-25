Isparta'da FETÖ ve DEAŞ ile İlgili Üç Teröristin Yakalanması

Isparta'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan bir firari ile terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 2 şahıs yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ'ye üye olma suçundan adli makamlarca ' 6 yıl 3 ay' hapis cezası ile aranan A.D. isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Yine ekiplerce geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu C.E.H. ve A.A. isimli şahıslar yakalandı. Ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konularak, yakalanan şahıslar Isparta Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri başlatıldı. - ISPARTA