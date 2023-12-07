Isparta'da FETÖ/PDY üyesi ihraç öğretmen yakalandı

Isparta'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ihraç öğretmen, 6 yıl 3 ay hapis cezası ile yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta'da "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl, 3 ay hapis cezası ile aranan ihraç öğretmen yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli makamlarca 6 yıl, 3 ay hapis cezası ile aranan ihraç öğretmen S.A. yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA