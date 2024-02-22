Isparta'da FETÖ/PDY üyesi ihraç ebe yakalandı

Isparta'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ihraç ebe yakalandı.

Isparta'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan, adli makamlarca '6 yıl 3 ay' hapis cezası ile aranan ihraç ebe S.Ç. Isparta Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde yakalandı.

Yakalanan S.Ç. isimli şüpheli, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ISPARTA