Isparta'da FETÖ firarisi 2 kişi yakalandı
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Isparta'da polisin yaptığı çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 2 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Isparta'da polisin yaptığı çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 2 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce adli makamlarca hakkında 7 yıl 6 ay ve 6 yıl 5 ay hapis cezası verilen 2 FETÖ mensubu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa