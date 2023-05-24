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Isparta'da FETÖ firarisi 2 kişi yakalandı

Isparta'da FETÖ firarisi 2 kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Isparta'da polisin yaptığı çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 2 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta'da polisin yaptığı çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 2 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce adli makamlarca hakkında 7 yıl 6 ay ve 6 yıl 5 ay hapis cezası verilen 2 FETÖ mensubu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Isparta 3. Sayfa Haberler

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