Isparta'da 'Fal Bakma' Vaadiyle Dolandırıcılık İhbarı

Isparta'da sosyal medya üzerinden "fal bakma" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şahıs, üniversite öğrencileriyle kaldığı evde yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya platformlarında sahte hesaplar açarak "fal bakma" vaadiyle vatandaşlardan para topladığı tespit edilen bir şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan incelemelerde, şüphelinin bu işlemleri başkalarına ait banka hesapları üzerinden gerçekleştirerek suçun tespitini zorlaştırmaya yönelik çeşitli yöntemler kullandığı belirlendi. Üniversite öğrencileriyle birlikte yaşadığı evde ikamet eden şüpheli, 10 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ISPARTA