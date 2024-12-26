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Isparta'da Fahiş Fiyat Artışlarına Karşı Denetim Süreci Başlatılıyor

Isparta'da Fahiş Fiyat Artışlarına Karşı Denetim Süreci Başlatılıyor
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Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025'teki asgari ücret artışının ardından temel gıda maddelerinin fiyatlarını haksız yere artıran işletmelere karşı denetimler yapacak. Ticaret Bakanlığı ile işbirliği içinde piyasa düzeni sağlanacak.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılında asgari ücret artışının ardından, işçilik maliyeti bahanesiyle sebze, meyve, et ve süt ürünleri gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarını haksız şekilde artıran işletmelere karşı Ticaret Bakanlığı ile işbirliği içinde denetimler yapacağını duyurdu.

Fahiş fiyat artışlarına karşı kararlı bir mücadele verileceği ve gerekli tedbirlerin uygulanacağı ifade edildi. Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılında uygulanacak olan asgari ücretin belirlenmesinin ardından, işçilik maliyetleri bahanesiyle başta tarımsal girdi fiyatları olmak üzere sebze, meyve, et ve süt ürünleri gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarını haksız şekilde artıran işletmelere karşı güçlü bir denetim süreci başlatacağını duyurdu. Müdürlükten yapılan açıklamada, ticaret bakanlığı ile yakın işbirliği içinde piyasa düzeninin sağlanacağı ve tüketicilerin haklarının korunacağı vurgulandı. Ayrıca, fiyatları fahiş şekilde artırarak suni dalgalanmalar oluşturmayı amaçlayanlara karşı kararlı bir şekilde mücadele edileceği belirtildi.

Ağır tedbirler uygulanacak

Açıklamada, fiyat manipülasyonu yapan işletmelere karşı ağır tedbirlerin uygulanacağı ve denetimlerin titizlikle sürdürüleceği ifade edildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu süreçte piyasa istikrarını sağlamak ve tüketici haklarını korumak adına gerekli tüm tedbirlerin alınacağını belirtti. Fahiş fiyat artışlarının önlenmesi için yapılan bu uyarı, Isparta halkı ve gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmeler tarafından dikkatle takip edileceği bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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