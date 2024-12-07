Üye Girişi
Haberler
Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı

Muhalifler başkente ilk adımı attı

 İran da Esad'ı gözden çıkardı! Muhaliflere artık 'terörist' demiyorlar

Muhalifler için kullandıkları ifade, Esad'ı gözden çıkardıklarının kanıtı

 Esad'ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam'da operasyonları yönetiyor

Köşeye sıkışan Esad kaçtı mı? Nerede olduğunu açıkladılar
Muhalifler Şam'a ilerlerken Erdoğan'dan kritik mesaj: Bir çakıl taşında bile gözümüz yok

Muhalifler Şam'a ilerlerken Erdoğan'dan kritik mesaj

Isparta'da Eşine Kızan Adam Yangın Çıkardı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da, eşiyle tartışan bir şahıs, çocuğunun da bulunduğu evi kasten ateşe vererek büyük bir yangına neden oldu. Olay sonrası tutuklanan failin daha önce 8 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Isparta'da bir apartmanın 3. katında çıkan yangını, eşine kızan bir kişinin kasten çıkardığı ortaya çıktı. Çocuğu içerideyken evi ateşe veren şahıs, suçunu itiraf etti. Gözaltına alınan şahıs, ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yangın, saat 14.30 sıralarında 2712 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D., eşi Hülya A. ile tartışmasının ardından çocuğunun da bulunduğu evi ateşe verdi. Alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin diğer katlara sıçramasını önledi. Yangında evde ciddi hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Mehmet D., emniyetteki sorgusunda yangını kasten çıkardığını itiraf etti. Yapılan incelemede şahsın daha önce 8 ayrı suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

1 Ocak'tan itibaren başlıyor! Elektrik faturalarında pazarlık dönemi
img

Esad rejimi, Türkiye'nin yanı başındaki bölgeyi PKK/YPG'ye bıraktı
img

İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Beşiktaş Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 8 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 8 Aralık Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Beşiktaş Fenerbahçe hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe 11'i! Beşiktaş Fenerbahçe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Cumartesi hangi diziler var? 7 Aralık Cumartesi TV'de bu akşamki diziler CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Beşiktaş Fenerbahçe maçı nereden izlenir? İstanbul İSKİ su kesintisi! 8-9 Aralık Başakşehir, Küçükçekmce, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Aralık Sincan, Mamak, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 8-9 Aralık Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.