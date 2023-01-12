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Isparta'da eş zamanlı kaçak silah operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Isparta'da eş zamanlı kaçak silah operasyonu

Isparta ve Burdur'da silah kaçakçılığına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız 9 tabanca, 17 tüfek ve yüzlerce fişek ele geçirildi.

Isparta ve Burdur'da silah kaçakçılığına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız 9 tabanca, 17 tüfek ve yüzlerce fişek ele geçirildi. 17 şahsa işlem yapılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından illegal olarak üretimi yapılan ve kaçak yollarla temin edilen silahların ticaretinin engellenmesine yönelik başlatılan çalışmalar sonucunda 4 Ocak tarihinde Isparta ve Burdur illerinde toplam 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet ruhsatsız tüfek, 10 Adet AK-47 tüfek fişeği, 244 adet çeşitli çap ve ebatlarda fişek, 96 adet av tüfeği fişeği, 33 adet tabanca şarjörü, 817 adet tabanca ve tüfek parçaları, 1 adet silah yapımında kullanılan torna makinesi, bir miktar uyuşturucu metamfetamin maddesi ve 14 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilerek suç unsuru malzemelere el konuldu.

Öte yandan, konu ile ilgili 17 şahsa işlem yapılarak 5 Ocak'ta mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 1'ine adli kontrol şartı uygulandı. 2 şüpheli şahıs savcılıktan serbest bırakılırken 1 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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