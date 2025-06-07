Isparta'da Emniyet Ekiplerinden Trafik Denetimi

Isparta'da Emniyet Ekiplerinden Trafik Denetimi
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, akşam saatlerinde yaptığı denetimlerde 120 şahıs ve 100 aracı kontrol ederken, kurallara uymayan 2 araca idari para cezası kesildi.

Isparta'da emniyet ekiplerince yapılan uygulamada 120 kişi ve 100 araç kontrol edildi, kurallara uymadığı tespit edilen 2 araca idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam saat 21.30 ile 22.30 arasında Asayiş ve Trafik güvenliğine yönelik denetim gerçekleştirildi. Kent genelinde farklı noktalarda yapılan uygulamalarda toplam 120 şahıs ile 100 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 2 araca idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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