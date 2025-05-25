Isparta'da Emniyet Denetimleri: 3 Aranan Şahıs Yakalandı, 390 Sürücüye Ceza Kesildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 24 saatte yapılan denetimlerde aranan 3 şahıs yakalanırken, çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Trafik uygulamalarında ise 390 sürücüye ceza kesildi, 14 araç trafikten men edildi.

Isparta genelinde polis sorumluluk bölgesinde son 24 saatte yapılan denetimlerde 5 bin 925 şahıs sorgulandı. Yapılan GBT sorguları neticesinde haklarında arama kararı bulunan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Denetimlerde ayrıca 1 adet kurusıkı tabanca, 14 adet Neirontin hap ve 0,75 gram esrar maddesi ele geçirildi. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda ise 3 bin 160 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 390 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 14 araç da çeşitli eksiklik ve kusurlarından dolayı trafikten men edildi. - ISPARTA