Isparta'da Emniyet Denetimleri: 24 Bin Şahıs Sorgulandı, 26 Aranan Kişi Yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim – 1 Kasım 2025 tarihleri arasında il genelinde polis sorumluluk bölgelerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda 24 bin 123 şahıs sorgulanırken, 26 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 13 bin 341 araç kontrol edildi, 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.