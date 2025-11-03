Isparta'da Emniyet Denetimleri: 24 Bin Şahıs Sorgulandı, 26 Aranan Kişi Yakalandı
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim – 1 Kasım 2025 tarihleri arasında il genelinde polis sorumluluk bölgelerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda 24 bin 123 şahıs sorgulanırken, 26 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 13 bin 341 araç kontrol edildi, 1 ruhsatsız silah ele geçirildi. - ISPARTA
