Haberler

Isparta'da Emniyet Denetimleri: 24 Bin Şahıs Sorgulandı, 26 Aranan Kişi Yakalandı

Isparta'da Emniyet Denetimleri: 24 Bin Şahıs Sorgulandı, 26 Aranan Kişi Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 26 Ekim - 1 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde 24 binden fazla şahsı sorguladı ve 26 aranan kişiyi yakaladı. Ayrıca 13 bin 341 araç kontrol edildi ve 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 24 binden fazla şahıs sorgulandı, 26 aranan kişi yakalandı. Ayrıca 13 bin 341 araç kontrol edildi, 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim – 1 Kasım 2025 tarihleri arasında il genelinde polis sorumluluk bölgelerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda 24 bin 123 şahıs sorgulanırken, 26 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 13 bin 341 araç kontrol edildi, 1 ruhsatsız silah ele geçirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş taraftarından hakeme 'bahis yapsana' tezahüratı

Derbinin hakemine soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası

Kahvehaneyi kan gölüne çeviren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası
Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti

Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan akın etti
Beşiktaş taraftarından hakeme 'bahis yapsana' tezahüratı

Derbinin hakemine soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı

Cezaevinde ölü bulunan Fatih Özer'le ilgili olay iddiaya yalanlama
Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü

Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti

Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti
Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu

Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu
Yorumlar bomba! Kerem Aktürkoğlu Jhon Duran'a zorla secde ettirdi

Maça damga vuran kare
Sadettin Saran'dan İsmail Yüksek'e sürpriz

Tam konuşmaya hazırlanırken karşısında bakın kimi gördü
Paris Savcılığı: Louvre soygunu profesyonellerin işi değil

Paris Savcılığı: Louvre soygunu profesyonellerin işi değil
Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler

Erman Toroğlu'ndan Orkun Kökçü'ye kavgada söylenmeyecek sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.