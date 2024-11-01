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Isparta'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde 2 Yaralı

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Isparta'nın Çünür Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, elektrik direğine çarparak kaza yaptı. Olayda 2 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Isparta'nın Çünür Mahallesi Mehmet Tönge Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep O.D.'nin hakimiyetindeki 33 ASY 198 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Recep O.D. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Yaşar B.K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Recep O.D. ile Yaşar B.K.'yi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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