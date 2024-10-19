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Isparta'da Eğlence Merkezinde Yangın Panik Yarattı

Isparta'da Eğlence Merkezinde Yangın Panik Yarattı
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Isparta'da 5 katlı bir eğlence merkezinin 5. katında çıkan yangın, müşteriler arasında paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar tarafından yangın tüpleriyle söndürülmeye çalışıldı.

Isparta'da 5 katlı bir eğlence merkezinin son katında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kutlubey Mahallesi'nde bulunan 5 katlı eğlence merkezinin 5. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa zamanda alevler binayı sararken, işletme sahipleri müşterili hızla tahliye etmeye çalıştı. Alevlerin arasında işletmeyi terk eden müşteriler büyük panik yaşarken, itfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar angın tüpleriyle yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangında şu ana kadar kimsenin yaralanmadığı bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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