Isparta'da E-ticaret Dolandırıcıları Yakalandı

Isparta'da internet sitesi üzerinden bir vatandaşı 53 bin TL dolandırdığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Isparta'da e-ticaret görünümlü Ponzi (saadet zinciri) sistemi ile 53 bin TL parası alınan Y.Y. isimli vatandaş, daha fazla para kazanma vaadiyle dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayan şahsın ihbarı üzerine Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen B.K., S.E., A.Ş., N.M., G.Y. isimli 5 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ISPARTA