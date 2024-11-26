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Isparta'da Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması: Bin 910 Şahıs Sorgulandı

Isparta'da Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması: Bin 910 Şahıs Sorgulandı
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Isparta'da yapılan huzur uygulamasında, 22 farklı noktada gerçekleştirilen denetimlerde bin 910 şahıs sorgulandı, 1 yabancı sınır dışı edildi ve 536 araç incelendi. Uygulama, hem güvenlik hem de düzensiz göçle mücadele amacıyla devam edecek.

Isparta'da düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan huzur uygulamasında bin 910 şahıs sorgulandı, 1 yabancı sınır dışı edildi ve 536 araç incelendi.

Isparta'da düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen huzur uygulaması, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili kurumların koordinasyonunda tamamlandı. Isparta genelinde 22 farklı noktada düzenlenen denetimlere, 24 ekip, 1 mobil göç aracı ve 115 personel katıldı.

Bir yabancı şahıs sınır dışı edildi

Uygulama sırasında toplam bin 910 şahıs sorgulandı. Yapılan kontroller neticesinde 1 yabancı şahıs sınır dışı edilmek üzere işlemleri başlatıldı. Ayrıca İl Göç İdaresi tarafından bir yabancıya tebliğ yapıldığı belirtildi. Ekipler, trafik denetimlerinde ise 536 aracı inceledi. Denetimlerin, hem güvenlik hem de düzensiz göçle mücadele kapsamında sürdürüleceği ifade edildi. Yetkililer, denetimlerin toplum güvenliği açısından önemine vurgu yaptı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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