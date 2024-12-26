Isparta'da Düzensiz Göçle Mücadele Operasyonu

Isparta'da düzensiz göçle mücadele kapsamında düzenlenen huzur uygulamasında 634 kişi sorgulandı, 245 araç incelendi ve 2 araca toplam 3 bin 12 TL ceza kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 25 Aralık 2024 tarihinde düzensiz göçle mücadele kapsamında geniş çaplı bir huzur uygulaması gerçekleştirdi. 22 farklı noktada, 28 ekip, 1 mobil göç aracı ve 113 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 634 kişi sorgulanırken, 245 araç incelendi, 2 araca toplam 3 bin 12 TL cezai işlem uygulandı. - ISPARTA