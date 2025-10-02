Haberler

Isparta'da Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Isparta'da Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
Güncelleme:
Isparta'da jandarma ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 81 kişiyi yakaladı. Aralarında bir organizatör ve bir yabancı uyruklu da bulunan bu şahıslara adli ve idari işlem başlatılırken, 15 kişi sınır dışı edildi.

Isparta'da Jandarma ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerde düzenlenen operasyonlarda, aralarında bir organizatör ve aranan bir yabancı uyruklunun da bulunduğu 81 kişi yakalandı. 15 kişi sınır dışı edildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde 1 göçmen kaçakçısı organizatör, 1 aranan yabancı uyruklu ve 81 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı. İşlemlerin ardından düzensiz göçmen konumunda bulunan 15 yabancı uyruklu şahsın sınır dışı edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
