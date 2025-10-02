Isparta'da Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Isparta'da Jandarma ekipleri tarafından il merkezi ve ilçelerde düzenlenen operasyonlarda, aralarında bir organizatör ve aranan bir yabancı uyruklunun da bulunduğu 81 kişi yakalandı. 15 kişi sınır dışı edildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde 1 göçmen kaçakçısı organizatör, 1 aranan yabancı uyruklu ve 81 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı. İşlemlerin ardından düzensiz göçmen konumunda bulunan 15 yabancı uyruklu şahsın sınır dışı edildi. - ISPARTA