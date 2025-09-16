Isparta'da duyarlı vatandaş bulduğu cüzdanı polise teslim etti

Isparta'da pazar yerinde bulunan, içinde 4 bin 690 TL ve kişisel eşyaların yer aldığı cüzdan, polis ekiplerinin çalışmasıyla sahibine teslim edildi.

Olay dün sabah saatlerinde Isparta'da Gülistan Mahallesi'nde gerçekleşti. Duyarlı vatandaş İ.A., Yenice Mahallesi pazar yerinde bulduğu ve içerisinde para bulunan bir cüzdanı Gülistan Şehit Ahmet Tutak Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti. Cüzdan içerisinde yapılan incelemede vesikalık fotoğraf ve sahibine ait olduğu değerlendirilen slipler bulunurken, kimlik veya adres bilgisine rastlanmadı.

Polis ekiplerince yürütülen araştırmalar sonucunda cüzdan sahibinin Z.G. olduğu tespit edilerek kendisine ulaşıldı. Cüzdanını kaybettiğini ifade eden Z.G., içinde çeşitli kağıt ve madeni paralar ile kızına ait fotoğrafların bulunduğunu belirtti. Yapılan kontrollerin ardından cüzdan içerisinde bulunan 4 bin 690 TL, slipler, kızına ait fotoğraflar ve bir adet anahtarlık sahibine tam ve eksiksiz şekilde teslim edildi. - ISPARTA