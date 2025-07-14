Isparta'da Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açıldı

Isparta'da havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine emniyet ekipleri tarafından durdurulan araçta kurusıkı tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Isparta'nın Sidre Mahallesi'nde gerçekleşen bir düğün konvoyunda, bir araçtan havaya ateş açıldığı yönünde gelen ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu araç durduruldu ve araçta bulunan şahsa ait 1 adet kuru sıkı tabanca ile 75 adet kuru sıkı mermi ele geçirildi. - ISPARTA