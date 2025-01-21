Isparta'da Dron Destekli Trafik Denetimi: Kural İhlalleri Ceza Getirdi
Isparta'da gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler başta olmak üzere birçok kural ihlali tespit edilerek idari para cezası uygulandı.
Isparta'da dron destekli trafik denetiminde kırmızı ışık ihlali yapan 7 araç, yaya yolunda motosiklet kullanan 2 araç, emniyet kemeri takmayan 2 sürücü ve kask kullanmayan 2 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri, 102 Cadde ve 6 Mart Caddesi'nde gerçekleştirdikleri dron destekli trafik denetimi ile kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı. Denetimlerde, kırmızı ışık ihlali yapan 7 araç, yaya yolunda motosiklet kullanan 2 araç, emniyet kemeri takmayan 2 sürücü ve kask kullanmayan 2 motosiklet sürücüsü tespit edildi. Trafik kurallarına uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı. - ISPARTA