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Isparta'da Drift Yapan Sürücüye 86 Bin TL Ceza

Isparta'da Drift Yapan Sürücüye 86 Bin TL Ceza
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Isparta'da drift yapan bir aracın sürücüsü, sosyal medya paylaşımları sonrası tespit edilerek 86 bin 725 TL idari para cezasına çarptırıldı.

Isparta'da drift yapan bir araç, sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası tespit edildi. Emniyet ekipleri tarafından sürücüye 86 bin 725 TL idari para cezası uygulandı.

Davraz Mahallesi, Köy Garajı civarında 5 Mart 2025 tarihinde drift yapan bir araç, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sosyal medya ve haber sitelerinde paylaşılan görüntülerin ardından emniyet ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda araç sürücüsü tespit edilerek 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 86 bin 725 TL idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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