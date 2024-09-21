Üye Girişi
Haberler

Isparta'da Drift Atan Sürücüye 32 Bin Lira Ceza

Isparta'da Drift Atan Sürücüye 32 Bin Lira Ceza
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da bir alışveriş merkezinin otoparkında drift atan sürücü, polis tarafından 32 bin 233 lira para cezasına çarptırıldı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Isparta'da bir alışveriş merkezinin otoparkında drift atan sürücüye polis tarafından 32 bin 233 lira para cezası uygulandı.

Isparta'da bir alışveriş merkezinin otoparkında drift atan bir araç olduğu ihbarı üzerine Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitti. Ekipler güvenlik kameralarını inceleyerek drift atan aracı ve sürücüsünü tespit etti. Sürücüye drift atmasından dolayı 32 bin 233 lira idari para cezası uygulandı.

Drift anı otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin otoparka girdiği, birkaç tur drift attıktan sonra tekrar otoparktan çıkarak uzaklaştığı görülüyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Alışveriş Polis

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"

 Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sorunun çözümü için adım atıldı

 Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı

İşte sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'ın son anları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });