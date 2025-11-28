Haberler

Isparta'da Dolandırıcılık: 'Polis-asker' Kılığına Girmiş Şüpheli Tutuklandı

Isparta'da Dolandırıcılık: 'Polis-asker' Kılığına Girmiş Şüpheli Tutuklandı
Isparta'da kendisini polis-asker olarak tanıtarak bir vatandaştan 120 bin TL dolandıran şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Dolandırıcılık olayı sonrası vatandaşın şikayeti üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kendisini polis–asker olarak tanıtarak bir vatandaşı 120 bin TL dolandıran ve hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan aranma kaydı bulunan şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Isparta'da bir vatandaş, kendisini "polis–asker" olarak tanıtan kişiler tarafından yönlendirilerek verilen banka hesabına 120 bin TL gönderdi. Dolandırıldığını fark eden vatandaşın şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda olayın şüphelisi dün yakalandı. Şüphelinin yapılan sorgulamasında, Nitelikli Dolandırıcılık suçundan aranma kaydının bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şüpheli cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
