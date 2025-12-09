Haberler

Kendilerini polis olarak tanıtıp milyonluk vurgun yapan 3 şüpheli tutuklandı

Kendilerini polis olarak tanıtıp milyonluk vurgun yapan 3 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Isparta'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 2 vatandaşı toplam 1 milyon 962 bin TL ve 70 bin 472 dolar dolandırdı. İstanbul'dan kente gelen şüpheliler, yapılan operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

Isparta'da kendilerini polis olarak tanıtıp 2 vatandaşı toplam 1 milyon 962 bin TL ve 70 bin 472 dolar dolandıran şüphelilerin İstanbul'dan araçla kente geldiği tespit edildi. Operasyonla durdurulan araçta yapılan aramada 70 bin 472 dolar ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli mahkemece tutuklandı.

Isparta'da kendilerini polis olarak tanıtarak 2 vatandaşla telefonla irtibat kuran ve çeşitli hesaplara toplam 1 milyon 962 bin TL gönderten, ardından mağdurların evlerini satıp elde ettikleri parayı 70 bin 472 dolar olarak teslim almalarını sağlayan dolandırıcılar, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmasıyla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında 3 şüphelinin İstanbul'dan araçla Isparta'ya geldiğini tespit etti. Şüphelilerin bulunduğu araç, 6 Aralık Cumartesi günü düzenlenen operasyonla durdurularak ele geçirildi. Araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 5 adet cep telefonu ve dolandırıcılık sonucu elde edildiği değerlendirilen 70 bin 472 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından 7 Aralık Pazar günü adliyeye sevk edildi. Adli mercilerce tutuklanan şüpheliler cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

