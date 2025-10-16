Haberler

Isparta'da Dolandırıcılara Operasyon: 45 Bin Dolar Çaldılar

Isparta'da Dolandırıcılara Operasyon: 45 Bin Dolar Çaldılar
Isparta'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, bir vatandaşı 45 bin dolar dolandırdı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonla iki şüpheli tutuklandı.

Isparta'da polis ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp bir vatandaşı 45 bin dolar dolandıran şahıslara yönelik Antalya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli dolandırıcılıkla ilgili operasyon düzenlendi. 10 Ağustos Pazar günü 2025 tarihinde, meydana gelen olayda, kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, bir vatandaşı 45 bin dolar dolandırdı. Vatandaşın şikayeti üzerine yürütülen çalışmalar sonucunda, olayın 2 şüphelisi tespit edildi. Dolandırıcılıkta kullanılan araç bilgilerine ulaşılırken, şüphelilerin Antalya ve İstanbul'da oldukları belirlendi. Dün düzenlenen eş zamanlı operasyonla iki şüpheli gözaltına alındı. Bugün, Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
