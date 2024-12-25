Üye Girişi
Haberler
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Türkiye'nin gündemine oturan iki dava yarın görülecek
Türkiye'nin gündemine oturan iki dava yarın görülecek
Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
TÜRK-İŞ Başkanı'ndan tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz
Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı
Pazarda memur maaşını sordular, cevabı hayal kırıklığı yarattı

Isparta'da Doğal Gaz Sızıntısı: Baba Hayatını Kaybetti, Aile Hastaneye Kaldırıldı

Isparta'da Doğal Gaz Sızıntısı: Baba Hayatını Kaybetti, Aile Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da meydana gelen doğal gaz sızıntısında, bir baba hayatını kaybetti, eşi ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası gaz seviyesi 72 olarak ölçüldü ve soruşturma başlatıldı.

Isparta'da doğal gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen olayda, aynı aileden baba hayatını kaybederken anne ve 2 çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Karaağaç Mahallesi 1832 Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesinden uzun süre haber alamayan 16 yaşındaki bir genç eve geldi. Evde yoğun gaz kokusu fark eden genç, babası Nevzat Karaboğa'yı (35) hareketsiz halde buldu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Nevzat Karaboğa'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı evde bulunan eşi Aynur Karaboğa ile çocukları Tuana ve Rabia ise ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Doğal gaz seviyesi 72 olarak ölçüldü

Gaz dağıtım şirketi Torosgaz'a bağlı ekiplerin yaptığı incelemede, evdeki gaz seviyesinin normalde '0' olması gerekirken 72 seviyesinde olduğu tespit edildi. Nevzat Karaboğa'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastanede tedavi altındalar

Hastaneye kaldırılan Aynur Karaboğa ile çocukları Tuana ve Rabia'nın sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

Torosgaz'dan açıklama

Olayın ardından doğal gaz şirketi ve yerel yönetimler, güvenlik önlemleri kapsamında bölgedeki doğal gaz hatlarını yeniden gözden geçirmeye başladı. Torosgaz'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Şirketimiz, vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir şekilde doğal gaz hizmetinden faydalanmalarını sağlamak için en yüksek standartlarda çalışmaktadır. Ancak büyük bir üzüntüyle belirtmek isteriz ki, doğal gaz arzı sağlanan bir abonemizin, kombiye yapılan yanlış müdahale sonucu meydana gelen karbonmonoksit sızıntısı nedeniyle hayatını kaybettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Olayda, kombi bacasına açılan delikler nedeniyle mahale atık gaz birikmiş, bu durum trajik bir şekilde bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, aynı aileden üç kişinin ise zehirlenerek hastaneye kaldırılmasına neden olmuştur.

Öncelikle, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Hastanede tedavi görmekte olan vatandaşlarımızın ise bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" denildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Merkez Bankası faiz indirecek mi? Uzman isim beklentisini anlattı
img

Fenerbahçe'nin 1 saniye düşünmeden gönderdiği futbolcu Kerem'i solladı
img

Barış Alper artık bu sevinci yapamayacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü propagandasından hakkında soruşturma açılan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu
PYD elebaşını ekrana taşıyan Mengü için istenen ceza belli oldu
Altcoin rallisi başlıyor mu?
Altcoin rallisi başlıyor mu?
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
Düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın

Son Dakika Haberleri

Yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)? 26 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 26 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? BUGÜN MAÇ YOK MU? 25 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 25 Aralık 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 25 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Çarşamba hangi diziler var? 25 Aralık Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Leyla 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Leyla 15. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Aralık Tuzla, Kağıthane, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.