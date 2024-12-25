Isparta'da Doğal Gaz Sızıntısı: Baba Hayatını Kaybetti, Aile Hastaneye Kaldırıldı

Isparta'da doğal gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen olayda, aynı aileden baba hayatını kaybederken anne ve 2 çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Karaağaç Mahallesi 1832 Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesinden uzun süre haber alamayan 16 yaşındaki bir genç eve geldi. Evde yoğun gaz kokusu fark eden genç, babası Nevzat Karaboğa'yı (35) hareketsiz halde buldu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Nevzat Karaboğa'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı evde bulunan eşi Aynur Karaboğa ile çocukları Tuana ve Rabia ise ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Doğal gaz seviyesi 72 olarak ölçüldü

Gaz dağıtım şirketi Torosgaz'a bağlı ekiplerin yaptığı incelemede, evdeki gaz seviyesinin normalde '0' olması gerekirken 72 seviyesinde olduğu tespit edildi. Nevzat Karaboğa'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastanede tedavi altındalar

Hastaneye kaldırılan Aynur Karaboğa ile çocukları Tuana ve Rabia'nın sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

Torosgaz'dan açıklama

Olayın ardından doğal gaz şirketi ve yerel yönetimler, güvenlik önlemleri kapsamında bölgedeki doğal gaz hatlarını yeniden gözden geçirmeye başladı. Torosgaz'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Şirketimiz, vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir şekilde doğal gaz hizmetinden faydalanmalarını sağlamak için en yüksek standartlarda çalışmaktadır. Ancak büyük bir üzüntüyle belirtmek isteriz ki, doğal gaz arzı sağlanan bir abonemizin, kombiye yapılan yanlış müdahale sonucu meydana gelen karbonmonoksit sızıntısı nedeniyle hayatını kaybettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Olayda, kombi bacasına açılan delikler nedeniyle mahale atık gaz birikmiş, bu durum trajik bir şekilde bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, aynı aileden üç kişinin ise zehirlenerek hastaneye kaldırılmasına neden olmuştur.

Öncelikle, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Hastanede tedavi görmekte olan vatandaşlarımızın ise bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" denildi. - ISPARTA