DEM Parti, AK Parti'yle Meclis'te 2 saat görüştü: Samimi, dostane bir sohbet oldu

AK Parti-DEM Parti görüşmesi sonrası ilk açıklama
Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı

Suriye'de yeni savaş cephesi! askerler infaz edildi, gerilim zirvede
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı mahallede değişen bir şey yok

Belediye başkanı esip gürlüyor ama ilçede değişen bir şey yok
Husiler'den Trump'ın 'cehennem' tehdidine sayısız tabutla yanıt

Trump'ın uykularını kaçıran video! Sayısız tabutla tehdit ettiler

Isparta'da Doğal Gaz Sıkışması Sonucu Yangın Çıktı

Isparta'da Doğal Gaz Sıkışması Sonucu Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da bir dairede doğal gaz sıkışması sonucu çıkan yangında yaralanan olmazken, mutfak bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri hızlı müdahale ile yangını kontrol altına aldı.

Isparta'da bir dairede doğal gaz sıkışması sonucu çıktığı belirtilen yangında şans eseri yaralanan olmazken, dairenin mutfak bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Anadolu Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hesna Cengiz'in ikamet ettiği dairede doğal gaz sıkışması nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, mutfak bölümü kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

DEM heyetini kabul eden MHP'den tek cümlelik açıklama
img

İstanbul'un en aktif suçlusu yine serbest
img

"Erkek fazla" iptali! Alanya'daki otel bedelini ağır ödedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
'40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur'

"40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur"
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Defne Joy Foster'ın oğlu kocaman oldu! Son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Doyamadan göçüp gitmişti! İşte Defne'nin oğlunun son hali
14'üncü çocuğuna hamileyken tutuklandı, doğum yapıp serbest kaldı

İstanbul'un en aktif suçlusu yine serbest
Çin 6. nesil savaş uçağının ikinci test uçuşunu tamamladı

ABD ve Rusya'da bile böylesi yok! Atmosferi aşıp uzaya kadar çıkıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.