Üye Girişi
Haberler

Isparta'da doğa gezintisi sırasında düşen şahıs AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Isparta'nın Çukur köyünde doğa gezintisine çıkan bir kişi dengesini kaybederek düştü ve ayağını kırdı. Yardım çağrısı üzerine AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı şahıs kurtarıldı.

Isparta'da doğa gezintisi sırasında düşerek ayağı kırılan şahıs, mahsur kaldığı yerden AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Çukur köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğada gezintiye çıkan Hamza Şener Çelikkol dengesini kaybederek düştü. Düşme sonucu ayağı kırılan Çelikkol, 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bölgeye sağlık, jandarma, AFAD'a bağlı bir arama kurtarma aracı ve 2 arama kurtarma teknisyeni sevk edildi. Yaklaşık yarım saat sonra Çelikkol'a ulaşan ekipler, yaralıyı sedye yardımıyla bulunduğu bölgeden indirdi. Yaralı adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Isparta AFAD Kurtarma Doğa Kaza 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Manchester United - Tottenham maçı CANLI izle! Manchester United - Tottenham maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI izle! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Ahmet Türk siyaseti bıraktı mı, adaylıktan neden çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Afrika Kupası nerede oynanacak? Afrika Uluslar Kupası hangi ülkede, şehirde oynanacak? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Everton - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Everton - Aston Villa maçı nereden izlenir? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! E okul çöktü mü SON DAKİKA! E okula neden girilmiyor? 14 Ocak E okul neden açılmıyor, kapandı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı nereden izlenir? Çorum FK - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK - Tuzlaspor maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title