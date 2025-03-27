Isparta'da Depremde Hasar Gören Araçlarla Dolandırıcılık Operasyonu

Isparta'da polis Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde tamir olamayacak şekilde hasar alan araçların şasi numalarını gümrük kaçağı ve hacizli yakalamalı araçların şasi numaralarıyla değiştirerek satış yapan 10 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından, hasar gören araçların yerine gümrük kaçağı ile hacizli-yakalamalı araçların şasi ve motor numaralarının değiştirilerek Isparta'daki oto galeriler aracılığıyla satıldığı belirlendi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 14 milyon lira olan şasi ve motor numarası değiştirilmiş 30 araca el konuldu. Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 kişi serbest kaldı. Mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA