Isparta'da Deprem Panik Yarattı

Isparta'da 2.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun konuşması sırasında hissedildi. Sarsıntı kısa sürede paniğe neden olurken, Ağıralioğlu sakinliğini koruyarak konuşmasına devam etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, deprem sonrası olumsuz bir durum bildirilmediğini açıkladı.

Isparta'da 2.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun konuşması sırasında hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı anında konuşmasını sürdüren Ağıralioğlu, salondakileri sakinleştirmeye çalışırken, deprem anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 16.00'da Isparta'da 2.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, kent merkezinde hafif şekilde hissedildi. Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi Meydan AVM Gül Salonu'nda düzenlenen halk buluşmasında konuşma yaptığı sırada kürsüde depreme yakalandı. Sarsıntının hissedilmesiyle salonda kısa süreli panik yaşandı. Bazı katılımcılar tedirgin olurken, Ağıralioğlu kürsüde sakinliğini korumaya çalışıp konuşmasına ara vermedi.

"Yavuz abi iktidarın aleyhine konuştu, sonucunda ilahi gaz geldi"

Ağıralioğlu, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde, "Umudumuzun hakkıydı, umudumuzun hakkından bizim hissemize fakirlik düştü. Enflasyon düştü, işsizlik düştü, plansızlık ve programsızlık düştü, rüşvet düştü, yolsuzluk düştü, yoksulluk düştü, yasaklar düştü" ifadelerini kullandı.

Bu sırada meydana gelen deprem, salonda kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem anında, "Deprem mi oluyor? Deprem oluyor, geçti, çok geçmiş olsun. Bak, Tayyip Bey'in aleyhine konuşunca böyle şeyler oluyor. Bu tür durumlarda temkinli olmamız lazım. Şimdi AK Parti'den birçok arkadaşım var, gazeteci arkadaşlarım da bu olayı 'Yavuz abi iktidarın aleyhine konuştu, sonucu ilahi gaz geldi' şeklinde sunabilirler" ifadelerini kullanan Ağıralioğlu'nun esprili ve soğukkanlı tavrı, salondaki gerginliği azalttı.

Kısa süreli paniğin ardından program kaldığı yerden devam etti. AFAD, deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk ya da can ve mal kaybı ihbarı almadıklarını bildirdi. Deprem anı, bir evin güvenlik kamerasına da yansıdı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
