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Isparta'da Denetimlerde 6 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta'da Denetimlerde 6 Aranan Şahıs Yakalandı
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Isparta'da yapılan denetimlerde 5 bin 605 şahsın kimlik kontrolü yapıldı ve çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs gözaltına alındı. Ayrıca, alkollü araç kullanan 5 sürücüye yaptırımlar uygulandı.

Isparta'da yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün farklı noktalarda yapılan denetimlerde 5 bin 605 şahsın kimlik kontrolü yapıldı, bin 501 araç denetlendi. Alkollü araç kullandığı tespit edilen 5 sürücüye, ilgili mevzuatlar doğrultusunda gerekli yaptırımlar uygulandı. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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