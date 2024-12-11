Isparta'da Denetimlerde 6 Aranan Şahıs Yakalandı
Isparta'da yapılan denetimlerde 5 bin 605 şahsın kimlik kontrolü yapıldı ve çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs gözaltına alındı. Ayrıca, alkollü araç kullanan 5 sürücüye yaptırımlar uygulandı.
Isparta'da yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün farklı noktalarda yapılan denetimlerde 5 bin 605 şahsın kimlik kontrolü yapıldı, bin 501 araç denetlendi. Alkollü araç kullandığı tespit edilen 5 sürücüye, ilgili mevzuatlar doğrultusunda gerekli yaptırımlar uygulandı. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - ISPARTA