Isparta'da Denetimlerde 6 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta'da yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün farklı noktalarda yapılan denetimlerde 5 bin 605 şahsın kimlik kontrolü yapıldı, bin 501 araç denetlendi. Alkollü araç kullandığı tespit edilen 5 sürücüye, ilgili mevzuatlar doğrultusunda gerekli yaptırımlar uygulandı. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - ISPARTA