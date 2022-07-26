Isparta'da demir kapı hırsızları tutuklandı Isparta'da iki ay önce demir bahçe kapısı hırsızlığı olayına karışan şüpheliler, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Isparta'da iki ay önce demir bahçe kapısı hırsızlığı olayına karışan şüpheliler, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, 19 Mayıs'ta Merkez Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İki farklı adresten 4 adet demir bahçe kapısı çalınması üzerine Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 34 ayrı ikamet ve işyerine ait 136 saatlik güvenlik kamerası incelenirken, ayrıca yapılan saha araştırmalarında şüphelilerin G.D., M.Ö. ve F.S. isimli şahıslar oldukları tespit edildi. 19 Temmuz'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde 3 ayrı adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar sonucu 3 şüpheli şahıs yakalandı. 20 Temmuz'da adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli şahıstan G.D.'ye adli kontrol şartı kararı verilirken, M.Ö. ve F.S. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Isparta 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Isparta'da demir kapı hırsızları tutuklandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.