Isparta'da Çocuk Demir Korkuluğa Saplandı

Isparta'da Çocuk Demir Korkuluğa Saplandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da apartman girişindeki demir korkuluklardan atlamaya çalışan bir çocuğun bacağına demir saplandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da apartman girişindeki demir korkulukların üzerinden atlamak isteyen çocuğun bacağına demir saplandı. İtfaiye ekiplerinin demiri keserek kurtardığı çocuk, bacağındaki demir parçasıyla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Bağlar Mahallesi 127. Cadde üzerindeki bir apartmanın girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Çınar A., apartman girişindeki demir korkulukların üzerinden atlamak isterken sivri demirlerden biri sol bacağına saplandı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çocuğun bacağına saplanan demir korkuluğu keserek, Ramazan Çınar A.'yı bulunduğu yerden kurtardı. Ardından sağlık ekipleri, yaralı çocuğu bacağındaki demir parçasıyla birlikte hastaneye kaldırdı. Çocuğun hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tarihi camide tartışma yaratan görüntü

Tarihi camide skandal görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzel'den cesur paylaşım: Selülitler gerçektir

Hiçbir filtre yok! İzel'den cesur tatil pozu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.