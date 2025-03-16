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Isparta'da Çocuğunu Darp Eden Anneye Soruşturma

Isparta'da Çocuğunu Darp Eden Anneye Soruşturma
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Isparta'da bir anne, çocuğunu darp ederken cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından çocuğu anneden alınıp devlet korumasına yerleştirildi. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Isparta'da bir anne, çocuğunu darp ederken cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü devreye girerek çocuğu anneden aldı ve devlet korumasına yerleştirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Ayazmana Mahallesi'nde bulunan bulunan bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süre Isparta'da yaşadıktan sonra Burdur'a yerleşen Kerime Ö., Ayazmana'daki bir işletmede çocuğunu darp ederken cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Kerime Ö.'nün eliyle çocuğunun nefesini kestiği, defalarca vurduğu açıkça görülürken, çevredeki vatandaşlar kadının daha önce de çocuklarına şiddet uyguladığı yönünde iddialarda bulundu.

Soruşturma başlatıldı, çocuk devlet korumasına alındı

Olayın ardından Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne şikayette bulunuldu. Vatandaşların tepkisi üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler ve tanık ifadeleri doğrultusunda soruşturma başlattı. Sürece Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de dahil oldu. Yapılan değerlendirme sonucunda çocuğun anneden alınarak devlet korumasına geçirildiği öğrenildi.

Anne ifade verecek, çocuk uzmanlarca incelenecek

Soruşturma kapsamında Kerime Ö.'nün ifadesinin alınacağı, çocukların ise uzmanlar tarafından inceleneceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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