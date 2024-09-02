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Isparta'da cinayetten hüküm giyen firari yakalandı

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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, cinayetten hakkında 25 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firariyi yakaladı. O.Y. isimli şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Isparta'da polis, cinayetten hakkında 25 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firariyi yakaladı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan operasyonla tasarlayarak öldürme suçundan 25 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan O.Y. isimli şahıs yakalandı. O.Y., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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