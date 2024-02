Isparta'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi tutuklandı

Isparta'da iki eğlence mekanında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 şahıstan 1'i tutuklandı.

Olay, 30 Ocak tarihinde 03.15 sıralarında Isparta'da bulunan iki eğlence mekanı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meydana gelen olaylarda A.E ayağından ateşli silahla yaralanarak, her iki eğlence mekanında ve bir ticari takside maddi zarar meydana geldi. E.A.T isimli şahıs ise darp sonucu yaralandı.

Olayın ardından Isparta İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde olayla ilgili 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilerek, eğlence mekanları önünde çıkan olaylarda A.S., S.A., M.E., Ş.K., Z.G. ve E.A.T. isimli şahıslar yakalandı. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde adı geçen 6 şahsın sevki sağlanarak sorgusu tamamlanan A.S., Z.G. ve M.E. isimli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı. Ayrıca tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk olan S.A. ve Ş.K. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.A.T. isimli şahıs ise tutuklandı. - ISPARTA