Isparta'da Cezaevi Firarisi Yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Nitelikli Cinsel İstismar" suçundan 20 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası ile aranan cezaevi firarisini yakalayarak cezaevine teslim etti.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, "Nitelikli Cinsel İstismar" suçundan 20 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen bir şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ISPARTA