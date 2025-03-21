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Isparta'da Cezaevi Firarisi Yakalandı

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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 'Nitelikli Cinsel İstismar' suçundan aranan ve 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firariyi yakalayarak cezaevine teslim etti.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Nitelikli Cinsel İstismar" suçundan 20 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası ile aranan cezaevi firarisini yakalayarak cezaevine teslim etti.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, "Nitelikli Cinsel İstismar" suçundan 20 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen bir şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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