Isparta'da cezaevi firarisi yakalandı

Isparta'da 22 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan operasyon sonucunda; hükümlü veya tutuklunun kaçması, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından; 22 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi S.S. isimli şahıs tespit edilen adreste yapılan operasyon sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA