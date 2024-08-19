Isparta'da çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı

Isparta'da çeşitli suçlardan 20, 17 ve 8 yıl hapis cezasıyla aranan 3 şahıs yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan operasyon sonucunda, asayiş suçundan 20 yıl hapis cezası ile aranan D.D., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve görevi yaptırmamak için direnme suçundan 17 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan Y.C.T., hükümlü veya tutuklunun kaçması ve 8 ayrı dosyadan bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından 8 yıl hapis cezası ile aranan M.Ç. isimli şahıslar yakalanıp cezaevine teslim edildi. - ISPARTA