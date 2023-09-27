Isparta'da Camiye Ayakkabılarıyla Giren Şüpheli Kayıplara Karıştı

Isparta'da imam hatip ve cemaatin namaz kıldığı sırada camiye ayakkabılarıyla giren şüpheli, rastgele bağırıp, kayıplara karıştı. Camiinin güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili Isparta Müftülüğü suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Olay, 21 Eylül 2023 Perşembe günü Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Vanlı Camii'nde meydana geldi. Akşam ezanı okunmasının ardından imam hatip Şükrü Önder cemaatle birlikte namaz kılarken, içeriye ayakkabılarıyla giren bir şüpheli, rastgele bağırmaya başladı. İmam hatip Önder'in yanına kadar gelerek bir süre daha bağırmaya devam eden şüpheliyi, Önder ve camide bulunan cemaat dışarı çıkardı. Olay sonrası şüpheli kayıplara karıştı. MÜFTÜLÜK: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Yaşanan olayın ardından Isparta Müftülüğü harekete geçti. Müftülükten yapılan açıklamada, "İlimiz Müftülüğüne bağlı Vanlı Camii'nde 21/09/2023 Perşembe günü akşam namazında, bir kişi ayakkabı ile cami içerisine girmiş ve namaz kılan cami görevlisinin yanına yaklaşarak imam hatibe ne dediği tam anlaşılamayan bazı şeyler söylemesi üzerine, cami görevlisi tarafından gereken ikaz ve uyarı yapılmıştır. Olay ile ilgili olarak Isparta Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak olup, ayrıca konu hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

DİYANET-SEN'DEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Diyanet-Sen Isparta Şube Başkanı Mevlüt Tosun da camiye giderek imam hatip Şükrü Önder'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Tosun, "Akşam namazı esnasında bir kişi ayakkabıları ile camiye girerek imam hatibin yanına yaklaşarak bazı sözler söylemiş, bunun üzerine görevli tarafından gerekli ikaz ve uyarı yapılmıştır. Olayın takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz" dedi. Olay anı güvenlik caminin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde içeri giren şüphelinin imam hatibin yanına yaklaşarak, bir süre konuştuğu, cemaatin tepki göstermesi üzerine de olay yerinden ayrıldığı anlar yer aldı. (DHA)