Haberler ›› 3. Sayfa ›› Isparta'da çalınan motosikleti Burdur'da satmaya çalışan zanlı tutuklandı

Isparta'da çalınan motosikleti Burdur'da satmaya çalışan zanlı tutuklandı

Isparta'da çalınan bir motosikletin Burdur'da satılmaya çalışıldığı tespit edildi. Polis ekipleri, alıcı gibi davranarak şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlı tutuklandı ve motosiklet sahibine teslim edildi.