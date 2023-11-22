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Isparta'da Bir İşyerinden Telefon ve Para Çalındı, Zanlı Tutuklandı

Isparta'da bir işyerinden telefon ve para çalındığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayını güvenlik kameralarıyla tespit etti.