Isparta'da bir iş yerinden 2 cep telefonu ve 1500 lira çalınması olayının şüphelisi S.E.G. operasyonla yakalandı. Şapka ile kendisini gizlemeyen çalışan şüphelinin hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Isparta'da Bir İş Yerinden Cep Telefonu ve Para Çalma Olayının Şüphelisi Yakalandı

Isparta'da bir iş yerinden 2 cep telefonu ve 1500 lira çalınması olayının şüphelisi S.E.G. operasyonla yakalandı. Şapka ile kendisini gizlemeyen çalışan şüphelinin hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Kasım günü Modernevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinden 2 akıllı cep telefonu ve yazar kasadan 1500 TL çalındığı ihbarı üzerine olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışma başlattı. İş yerindeki güvenlik kameraları incelendiğinde şüphelinin şapka ile yüzünü gizlemeye çalıştığı tespit edildi. Yapılan 36 saatlik kamera incelemeleri sonucu şüphelinin S.E.G. olduğu belirlendi. Hırsızlık sonrası Antalya'ya gittiği tespit edilen S.E.G.'nin 3 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği de ortaya çıktı. Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü ve Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması ile 20 Kasım günü Antalya'da yakalanarak gözaltına alınan S.E.G., ifadesinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. S.E.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İş yeri kamerasına yansıyan görüntülerde S.E.G.'nin başında şapka ve sırtında çanta ile içeri girerek, cep telefonlarını ve parayı aldıktan sonra ayrıldığı anlar yer aldı.